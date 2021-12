Skončila modernizace křižovatky u Rádelského mlýna. Práce jsou hotové dřív, ale prodražily se

Stát za zrychlení stavby zaplatil dodavateli zhruba 26 milionů korun navíc, řekl při slavnostním otevření křižovatky generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Zhruba 80 procent nákladů na stavbu zaplatila Evropská unie.

„Hotové to mělo být až v červenci 2022, jsem přesvědčen, že těch sedm měsíců za to stálo, protože lidé si to tady zaslouží, nejenže to bude bezpečnější, bude to samozřejmě i rychlejší a daleko pohodlnější cesta,“ doplnil ministr dopravy v demisi Karel Havlíček (ANO).

ŘSD dnes zprovozňuje přestavbu MÚK Rádelský mlýn sil. I/35 a I/65. Důležitou stavbu pro celý Liberecký region se podařilo zprovoznit o více než 6 měsíců dříve oproti původnímu smluvnímu termínu a hlavně na začátku zimní sezony. Stavbu realizovalo sdr. Eurovia, SaM a Integra. pic.twitter.com/AHQPy2H8K1 — Radek Mátl (@MatlRadek) December 10, 2021

Křižovatka Rádelský mlýn funguje od počátku 70. let. Původně šlo o křížení silnice I. třídy se silnicí II. třídy, dnes je rušné křížení součástí mezinárodní silnice E442. Podle posledního sčítání projede po silnici I/35 v tomto místě denně přes 33 tisíc aut a po silnici I/65 více než 12 350 vozidel za den. „Ta křižovatka byla velmi problematická, byly zde poměrně časté nehody, bylo potřeba odstranit kolizní body, které na křižovatce byly,“ podotkl Mátl.

Ukončení uzavírky uvítal starosta nedalekého Rádla, kudy denně tisíce motoristů uzavřenou křižovatku objížděly. „Přinášelo to velké problémy, takže pro nás je to velká úleva a jsme šťastní, že se to podařilo otevřít o sedm měsíců dřív,“ okomentoval Miroslav Šikola.