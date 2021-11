Ostravská Nová radnice otevřela recepci, má zajistit vyšší bezpečí

Macura připomněl, že potřeba vybudovat v magistrátní budově centrální recepci vznikla po střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava v prosinci 2019. „Začala se znovu řešit bezpečnost veřejných objektů a uvědomili jsme si, že hlavní vchod v budově Nové radnice je zcela nechráněn,“ vysvětlil. Hlavní vstup do radniční budovy se otevřel po více než roční pauze. Nejprve byl uzavřen kvůli epidemické situaci, následně z důvodu výstavby, která trvala od letošního června.

„Výchozí motivací pro řešení stavebních úprav bylo hlavně bezpečnostní hledisko, a to jak z pohledu návštěvníků, tak i zaměstnanců. Vnitřní prostory jsou nyní vybaveny moderním kamerovým systémem, který bude dále rozšiřován o nové prvky. Fyzická přítomnost pracovníků recepce znamená také přímou kontrolu vstupního prostoru budovy. Zásadní důraz jsme kladli na architektonické řešení, které by objekt nové recepce citlivě zakomponovalo do historického charakteru památky,“ doplnil primátor.