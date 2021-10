Obec na Bruntálsku chce vybudovat kotelnu a zásobník břidlicového plynu. Byla by nejspíš první v zemi

video Obec Dvorce chce zásobník na břidlicový plyn, byla by první v zemi

Zdroje energie u budovy Turistcentra ve Dvorcích už dosluhují. Právě kvůli tomu začalo vedení obce, do které nevede plynovod, uvažovat o alternativním řešení. Tím má být využití břidlicového plynu.

„Břidlicový plyn má jednu výhodu, a to, že v podstatě umožňuje dopravu a přepravu v mnohem menším množství, než se převáží dnes třeba i používaný propan-butan nebo zemní plyn. Tím by se zlevnila doprava plynu do obce,“ řekl starosta Jan Božovský (HNHRM).

Plyn z USA

Menší problém je ale v tom, že břidlicový plyn se těží ve Spojených státech amerických. „My na jedné straně zeměkoule ten plyn zkapalníme, on má až 600krát menší objem než klasický zemní plyn. To je obrovská výhoda. Nevýhoda ale je, že se musí zkapalňovat při teplotě minus 162 stupňů a udržet se po celou dobu přepravy v této teplotě,“ popsal Martin Klempa z Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO.

V obci by tak podle starosty muselo přibýt zázemí mimo jiné pro zásobník plynu. „Přijede kamion, přečerpá se plyn. Ten pak půjde ze zásobníku do kotelny,“ řekl Božovský. Na parkovišti u Turistcentra by pak měla vzniknout i dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.