Chemikálie z poškozené cisterny možná unikala až patnáct kilometrů. Nový Jičín požaduje úhradu škody

Ještě v úterý se předpokládalo, že žíravina vytekla jen v Bludovicích. Z vyšetřování policistů ale nyní vyplývá, že kapalina unikla na celkem patnácti kilometrech. Město proto místní stále varuje před možným znečištěním vody ve studnách.

„Pokud mají lidé studnu v blízkosti do 100 metrů od místa ekologické havárie, měli by si nechat odbornou firmou změřit pH vody,“ informovala mluvčí novojičínské radnice Marie Machková. Pořádně by měli umýt například i ovoce či zeleninu ze svých zahrad.

Toho, že kyselina vytéká i na dalších místech, si všimli sami obyvatelé, informace pak sdíleli na sociálních sítích. Jeden z příspěvků hovoří například o tom, že látka z cisterny vytékala už u kruhového objezdu u novojičínského bazénu.

Kyselina mířila z Polska do Maďarska

Podle informací ČT došlo k úniku kyseliny chlorovodíkové z cisterny přes prasklý svár v nádrži. Zjištění ale ještě musí potvrdit znalecký posudek. Žíravinu řidič cisterny přepravoval z Polska do Maďarska. „Dvaašedesátiletý řidič polské národnosti při prvotním výslechu policistům uvedl, že si není vědom, jak došlo k poškození dané cisterny,“ řekl mluvčí policie René Černohorský.

Novojičínští kriminalisté teď prověřují, zda nedošlo k poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Město už škodu vyčíslilo na šedesát tisíc korun a částku plánuje vymáhat po společnosti, která nebezpečnou látku převážela.