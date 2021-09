Nadměrná doprava už nebude obtěžovat obyvatele Kojic. Začala stavba obchvatu

Na obecním úřadu je podle starosty složka s rokem 2002, kdy se prvně začalo o obchvatu hovořit. „Řidiči si zkracují trasu přes Kojice, nevyužívají silnici první třídy směrem na Kutnou Horu. Doprava je tady nadměrná, ničí domy, otravuje lidi. Kamiony generují hluk, prašnost,“ poznamenal starosta Kojic David Morávek.

Pro obyvatele budou déle než rok trvající stavební práce komplikací. „Většina dětí jezdí do Chvaletic do školy. Většina lidí jezdí do práce směrem na Přelouč. Je to jediná silnice, která vede z obce. V první etapě je zavřená silnice mezi Kojicemi a Chvaleticemi, což by mělo trvat do března,“ řekl starosta.

Pardubický kraj, který je investorem, zvažoval dvě varianty trasy. Jedna varianta obcházela obec na severu, druhá kopírovala železniční trať. Nakonec povede obchvat kolem železnice, nezabírá lesy a pole, ale je stavebně náročnější.

Stavaři musejí překonat mokřady

Vede přes mokřady, dřív tam totiž teklo Labe. „Trasa je navržená mezi koridorem a částečně přes mokřady, zakládání silnice nebude jednoduché. Určitě tam bude násyp. Čekáme na zprávu od geotechnika, jak budeme postupovat. Za termín si ručíme,“ řekl Petr Janeček ze společnosti Chládek a Tintěra. Zakázku dělá tato firma s Metrostavem Infrastructure.

„Málokdy se trasa dělá nejméně příznivým územím. Vždycky se projektant snaží navrhnout trasu trochu příznivěji pro stavaře. Tady je základní oříšek hned na počátku stavby. Až překonáme mokřady, bude to standardní stavařina,“ dodal Janeček.

Příprava investice byla podle hejtmanství náročná, projekční firma měla zpoždění, kraj práce urgoval. „Dokonce projekt nebyl příliš spolehlivý, probíhaly intervence. Je to mnohaletá příprava, na které pracovaly desítky lidí,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Tři etapy stavby

První etapu stavby tvoří úsek silnice Chvaletice – Kojice, druhou je samotný obchvat Kojic a třetí etapu tvoří úsek silnice II/322 od křižovatky s III/3224 po nový obchvat Kojic. Modernizace silnice byla podle zástupců kraje nezbytná. Obchvat nedalekých Chvaletic kraj dokončil před 11 lety. „Příprava docela drhla, bylo to dramatické,“ dodal náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Kraj zaplatí za silnici 280 milionů korun, kolem osmdesáti až pětaosmdesáti procent uhradí Evropská unie. Stavební firmy se zavázaly, že práce dokončí za 371 dní. V říjnu příštího roku by tak mohla být komunikace uvedená do provozu. Vozovka bude široká 9,5 metru. Na současnou trasu se napojí kruhovými objezdy. „Projektový rozpočet byl vyšší, byl přes 300 milionů korun. Věříme, že za ty peníze to dodavatelé odvedou,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).