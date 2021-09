Pošta prodá svou budovu u brněnského nádraží v aukci. Je zčásti nevyužitá a neekonomická

„Česká pošta řeší budoucnost této budovy delší dobu. Budova je nevyhovující, neekonomická a zbytečně naddimenzovaná. V současné době je ze dvou třetin nevyužitá. Máme v ní tři haly pro veřejnost, které jsou obsluhovány separátně a kvůli tomu máme vyšší provozní náklady,“ uvedl Vysoudil.

Přestože by se prodej měl uskutečnit letos v říjnu, pobočka zůstane otevřená nejméně do poloviny příštího roku. Pošta současně zjišťuje, jak služby přesunout do jiných prostor poblíž nádraží.

Poštu u nádraží nahradí dvě nové pobočky

„Nyní jednáme s obchodním centrem Letmo, abychom pobočku zachovali v blízkosti dopravního uzlu a autobusového i vlakového nádraží. Předpokládaný přesun je plánován na 2. čtvrtletí příštího roku,“ dodal Vysoudil.