Muž strhnul řidičce volant do protisměru. Soud mu zpřísnil trest na 15 let za pokus o vraždu

Olomoucký vrchní soud zvýšil trest ze sedmi na patnáct let čtyřicetiletému Martinu Majlingovi za to, že při jízdě autem úmyslně strhnul své přítelkyni volant do protisměru. Soud také jeho čin překvalifikoval z pokusu těžkého ublížení na zdraví, za což jej odsoudil ostravský krajský soud, na pokus o vraždu, z kterého byl původně obžalován.