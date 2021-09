Nová laboratoř na VUT v Brně bude zkoumat bezpečnost kvantové sítě

Kvantové sítě, tedy počítačové sítě nové generace, by měly umožnit bezpečnější komunikaci na dálku. Budou chráněné i před útoky kvantových počítačů, které v současnosti vznikají na několika místech na světě. Tyto počítače budou schopné bez problémů překonat současnou úroveň zabezpečení. Po jeho prolomení by byla ohrožena data týkající se bezpečnosti státu i všechny další údaje kolující po současných sítích.

O kvantové sítě se proto zajímá i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „Vítáme všechny aktivity vedoucí k výzkumu a vývoji potřebných technologií pro přípravu odborníků na optickou kvantovou komunikaci a kvantovou kryptografii. Nezastupitelnou roli mají v této oblasti akademická pracoviště,“ uvedl náměstek ředitele NÚKIB Jaroslav Šmíd.

V budoucnu by měly mít instituce, pro které je vysoký stupeň ochrany dat klíčový, jako jsou ministerstva, nemocnice nebo elektrárny, k dispozici podobnou sestavu jako laboratoř VUT. Data by však posílaly po existujících optických sítích. Kvantová síť v Česku zatím neexistuje, nová laboratoř na VUT by se měla stát jedním z prvních stavebních bloků takzvané Národní kvantové sítě. Její ostrá verze by měla začít fungovat do roku 2027.