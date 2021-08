Ostrava zmodernizuje silnici i tramvajovou trať v Hlučínské ulici. Řidiče čekají objížďky

Šéf technického úseku Dopravního podniku Ostrava Martin Chovanec řekl, že většina současných tratí je postavena v konstrukci takzvaného kolejového roštu, kdy kolejnice jsou upevněny na jednotlivých pražcích. „Nová, modernizovaná konstrukce je kontinuální betonová deska, na které je kolejnice zalita do betonu a daleko lépe podepřena. Proto je trať daleko trvanlivější. Navíc celá konstrukce je osazena množstvím prvků, které výrazně snižují vibrace a hlučnost provozu,“ upřesnil.

Všechny úpravy proběhnou najednou

Bajgarová řekla, že město pro modernizaci ulice vypsalo společnou zakázku s dopravním podnikem, aby se všechny stavby v místě dělaly najednou a zároveň v návaznosti na opravu blízkého mostu přes řeku Odru. Kvůli té musí v posledních měsících lidé cestující mezi Hlučínskem a Ostravou jezdit objížďkami. „Pro nás je absolutní základ to, aby ve chvíli, kdy se petřkovický most otevře, jsme znovu nezavřeli průtah z Hlučína směrem do centra města,“ řekla.

Modernizace ulice a její uzávěra začnou prvního září. Týkají se úseku od sadu Boženy Němcové po křižovatku s Palackého ulicí. „Výluka tramvajové dopravy bude trvat až do 11. prosince. Pokud se potvrdí všechny předpoklady, tak v prosinci tramvajovou trať spustíme, nicméně dokončovací stavební práce budou pokračovat až do jarních měsíců,“ zmínil Morys.

Smyčka Vřesinská je skoro hotová

Místo tramvají budou na smyčku Hlučínská jezdit náhradní autobusy, odklonem budou jezdit i autobusové linky 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68.

Morys připomněl, že ke konci se naopak blíží rekonstrukce smyčky Vřesinská na opačném konci města. „Práce běží podle harmonogramu a my předpokládáme, že prvního září znovu spustíme tramvajový provoz,“ řekl.