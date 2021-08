O Hrabalovu chatu projevil zájem Středočeský kraj. Ministerstvo mu pomůže s rekonstrukcí

Středočeský kraj chce, aby byl objekt turisticky vyhledávaným místem. Návštěvníci Hrabalovy chaty by mohli v budoucnu nahlédnout například do pokojů, kde se rodily filmy Postřižiny nebo Obsluhoval jsem anglického krále.

„Radní (Středočeského kraje) vzali jednomyslně na vědomí návrh budoucího využití Hrabalovy chaty. My nyní čekáme na výsledek projednání memoranda na ministerstvu kultury,“ uvedl krajský radní pro oblast kultury Václav Švenda (Spojenci).

Ministerstvo by mělo pomoci s rekonstrukcí chaty

Podle mluvčí ministerstva kultury Michaely Lagronové se nyní ladí poslední detaily. „Možná bychom to byli schopni zvládnout do konce srpna či první poloviny září,“ uvedla. Resort by hejtmanství pomohl s rekonstrukcí i budoucí podobou Hrabalovy připomínky v chatě.

„Nápadů máme několik – workshopy nebo setkání pedagogů s žáky na téma Bohumila Hrabala. V našich sbírkách máme některé věci, které pochází z této chaty, takže zvažujeme, jestli je sem umístíme,“ uvedl ředitel Polabského muzea Jan Vinduška.