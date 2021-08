Stavba vodopádu v centru Olomouce má zpoždění. Část lidí projekt kritizuje

Znovuobnovený vodopád v parku v centru města pod hradbami měl být oficiálně spuštěn se začátkem výstavy Flora Olomouc, zatím je ale stále nefunkční. „Nestalo se tak proto, že v průběhu realizace došlo ještě k určitým dodatečným úpravám projektu, zejména estetickým úpravám, narazilo to i na problémy s dodavateli,“ uvedl mluvčí olomouckého magistrátu Michal Folta.

Projekt samotný má však v Olomouci i řadu odpůrců. Kritici poukazují například na neestetiku vodopádu na hradbách. Spolek Za krásnou Olomouc také zkritizoval to, že u stavby nebyl architekt. „Architekt by tady zvolil nějaké subtilnější řešení, ten bazén a to množství betonu, které je tady použito, je určitě předimenzované,“ míní člen spolku Jan Jeništa.

Flora: Počkejte si na výsledek

Město ale kritiku odmítá, protože stavba podle něj ještě neskončila. „Obecně k tomu hodnocení stavby před dokončením bych řekl tolik, že si myslím, že není dobré komentovat vzhled nějakého díla, když není hotové,“ uvedl Folta.