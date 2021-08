Obyvatelé Chlumu zřejmě přijdou o park mezi domy. Stát prodal pozemek jako nepotřebný

Na pozemku mezi domy se obyvatelé Chlumu scházejí často, považují ho za společný prostor pro zábavu a odpočinek. „Grilujeme tady, žijeme tady, jako bychom tu měli zahradu,“ řekl František Oliva, který na sídlišti bydlí se ženou a dcerou. „Dávala jsem sem kočárek, když byla dcera malinká,“ dodala Žaneta Olivová. Teď čekají druhé dítě a doufají, že i tentokrát budou moci kočárek před dům postavit.

O zelený pás mezi domy obyvatelé ale zřejmě přijdou. Stát prodal šest tisíc metrů čtverečních novému majiteli. „My sami jsme o ten pozemek stáli, také ho už třicet let udržujeme a už jsme dali do údržby nemalé peníze,“ poznamenala starostka Chlumu u Třeboně Jitka Bednářová (nestr.).

Pozemek v Chlumu u Třeboně byl pro stát nepotřebný. „Zákonem preferovaná forma je prodej a to formou transparentního výběrového řízení nebo formou dražby,“ řekla mluvčí Úřadu pro zastupování stát ve věcech majetkových Michaela Tesařová.

Chlum nemohl dát víc než milion. Speciální předkupní právo obce ze zákona nemají. „My jsme předpokládali, že se pustíme do opravy zdejších chodníků a to se v tuto chvíli prostě nestane. Nejvíc se bojím o to, že ten pozemek nebude nikdo udržovat,“ poznamenala starostka Chlumu. Záměr vlastníka nikdo nezná. Státní úřad ale nemohl rozhodnout jinak.