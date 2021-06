Pražský Palác Broadway zamíří do dražby, minimální cena je miliarda korun

Úřad na svém webu již zveřejnil výběrové řízení. Komplex Paláce Broadway převzal do svého majetku v roce 2016 od tehdejší státní Správy železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic). Podle zákona nejprve palác nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj podle ÚZSVM neprojevila zájem. Nyní proto hledá nového vlastníka prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí, uvedl úřad.

„Tento prodej je zcela ojedinělý i co do vyhlašované částky. Jedná se totiž o prodej s nejvyšší minimální cenou v celé historii ÚZSVM,“ řekla Arajmu. Dosud nejvyšší částku, a to 790 milionů korun, získal podle úřadu stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze. Další z nejvyšších částek přinesla dražba pražského areálu U Půjčovny, který se prodal za 355,1 milionu korun.

Palác Broadway leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná. Je tvořen třemi propojenými trakty, ve kterých jsou kromě divadla i obchody, restaurace a kanceláře. Celkem je v komplexu podle dokumentů na webu ÚZSVM 5375 metrů čtverečních kancelářských ploch a přes tři tisíce metrů čtverečních obchodních ploch, včetně té, která je využívaná divadlem.

Budova nejprve sloužila pro potřeby italských spořitelen a v části komplexu se nacházely i byty. V suterénu vzniklo v roce 1938 kino, jehož prostory teď využívá muzikálové Divadlo Broadway. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům.