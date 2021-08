I z kýblu hlíny se dá uživit, říká keramička a dcera významného architekta Zuzana Kyselková

Dědeček Leoš Janáček

Otec trpěl střídavými záchvaty zuřivosti a lítosti, které ho provázely celý život stejně jako skladatele Leoše Janáčka. Zuzana Kyselková v tom ovšem nevidí podobnost čistě náhodnou. Domnívá se, že Leoš Janáček by mohl být její děděček. Babička Františka totiž byla hudebně nadaná sběratelka lidových písní a Janáčkova blízká spolupracovnice. „Babička Františka byla pěkná mladá žena. Nevím, kdy mu začala nosit ty písně, ale nebylo by divu, kdyby si s takovou ženou něco nezačal. Ale to bychom museli mít Janáčkův vlas, abychom to zjistili a třeba by to nebyla pravda a to by byla škoda té historky,“ uzavírá.