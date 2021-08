Od vraždy Václava III. v Olomouci uběhlo 715 let. Jeho památku uctili pietním průvodem

Kým byl Václav zavražděn, nebylo nikdy objasněno. Poslední Přemyslovec byl pohřben v olomoucké katedrále svatého Václava, později byly jeho ostatky přeneseny do zbraslavského kláštera. Jeho nástupcem se stal Jindřich Korutanský.

Rudá radnice i katedrála

Na tento zásadní zlom středoevropských dějin budou organizátoři akce vzpomínat ještě ve středu večer, kdy se katedrála svatého Václava a olomoucká radnice na Horním náměstí odějí do rudé barvy v připomínce krve, která byla prolita, dodal Kryl.

Středeční akce je součástí projektu Milénium olomouckých Přemyslovců, která připomene zásadní výročí dějin českých zemí – tisíc let od únosu Jitky ze Schweinfurtu knížetem Břetislavem I. roku 1021. Připomíná například také 990. výročí narození knížete Spytihněva, nejstaršího syna Břetislava a Jitky, výročí moravských biskupů či 1030 let od první zmínky o Olomouci a 890 let od posvěcení katedrály svatého Václava.

Součástí projektu, který je naplánován na tři roky, je například otevření nové turistické stezky s tématem rodu Přemyslovců, na září je připraveno promítání historického filmu Břetislav a Jitka a divadelní představení.