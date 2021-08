Poslední budova textilky Primona v České Třebové jde k zemi. Výrobu látek vystřídá bydlení

Soukromá společnost začala bourat poslední objekt bývalé textilky Primona v České Třebové. Na místě zaniklého podniku vzniknou čtyři bytové domy, které by měly nabídnout více než stovku bytů. Těch je v České Třebové podle vedení města velký nedostatek. Demolice objektu Primony by měla být hotová do konce října letošního roku.