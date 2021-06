Humpolec otevřel nové centrum Mikádo, vzniklo přestavbou klubu u kina

Klub si podle Kubíčkové za více než třicet let existence zasloužil rozsáhlejší modernizaci než původně plánovanou výměnu oken a zateplení fasády. Zásadní byla změna dispozice, kterou navrhl architekt Martin Franěk. Sál měl původně vzniknout v přízemí. „On nám to opravdu převrátil střechou dolů, že sál bude nahoře a dole budou klubovny a zázemí pro spolky,“ řekla Kubíčková.

Koncertní sál, který nemá vyvýšené hlediště, bude možné využívat i jako sál taneční nebo k promítání filmů. „Doufám, že se to podaří rozjet. Mělo by to být takzvané mimikino,“ řekla Kubíčková. Promítání dopoledne či odpoledne by mohli navštěvovat rodiče s malými dětmi, kteří se jinak do kina nedostanou. Sál je přístupný výtahem.

Fasádu objektu z roku 1984 navrhl Franěk ozdobit tenkými překříženými železnými tyčemi. „Když jsem viděla tyče na fasádě, připomněly mi hru mikádo, navíc jsem si pak dala pod sebe jednotlivá písmena –⁠ m jako místo, i jako informace, k jako kultura, a jako akce, d –⁠ divadlo, o –⁠ ostatní, všechno, co tady bude probíhat, a připadalo mi to takové symbolické,“ řekla místostarostka města Alena Kukrechtová (ODS), která je autorkou názvu nového centra.