Stavební firmy musí do 18 měsíců opravit zvlněný úsek D1 na Ostravsku. Rozhodl o tom soud

Úsek D1 mezi Bohumínem a Antošovicemi stavělo sdružení firem Eurovia, Porr a Skanska. Ředitelství silnic a dálnic se s nimi kvůli vadám spočívajícím především ve zvlněné vozovce, vadách na mostech a zvlněném povrchu na odpočívce Antošovice soudilo od roku 2012.

„Dnes dopoledne vydal soud rozhodčí nález. Podle něj má sdružení zhotovitelů provést odstranění vad. Odstranit mají i jejich příčiny. Dálnice byla stavěna z nějakých materiálů. Mají provést opravu tak, aby se vozovka v budoucnu nezvlnila,“ řekl v pondělí D1 Jiří Hlavatý z ŘSD s tím, že odstraněn by tak měl být nevhodně použitý materiál, který je příčinou zvlnění. Rozhodnutí je podle Hlavatého pravomocné, práce by měly být dokončeny do 18 měsíců.