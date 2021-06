Unikátnímu mostu přes Orlík hrozí demolice. O ochranu přišel kvůli administrativní chybě

Proti demolici mostu už vznikla i petice. Správa železnic (SŽ) však opravu neplánuje, jelikož by byla příliš drahá. „Při podrobných prohlídkách byly na ocelové konstrukci zjištěny vady, které jsou velmi těžko odstranitelné a mají zásadní dopad na dopravu a provozní zatížení mostu. Nový most vyroste v nové ose přibližně deset metrů od toho stávajícího,“ řekl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Práce na stavbě nového mostu by měly začít už za několik týdnů, hotový by měl být do dvou let. Až poté by měla začít demolice původní konstrukce. Podle památkářů má však most stále „šanci na přežití“. To však pouze v případě, že se jim ho podaří opět prohlásit za kulturní památku.

„Tento most byl zapsán do státního seznamu kulturních památek bohužel v době, kdy už platil nový zákon, bohužel ten jeho zápis byl už neplatný,“ uvedl ředitel Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích Daniel Šnejd.

Dva mosty vedle sebe

Most je podle odborníků velmi cenný a zapsání mezi památky by si zasloužil. „Bavíme se o přímopásových příhradových ocelových mostech. Je poslední u nás, který má originální ocelovou konstrukci,“ sdělil Šnejd.