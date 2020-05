Orlík má nový lodní výtah. Kořensko ale stále zůstává překážkou na Vltavě

Vilém Hodouš s přáteli doplul s lodí na Orlík. Lodním výtahem překonal přehradu za osm minut. „Máme namířeno na Radavu, kde máme zaplacené kotviště,“ prohlásil majitel lodě.

Ještě v zimě to ale v těchto místech vypadalo úplně jinak. Na Radavu by se lodí rozhodně nedostal. Údolí bylo téměř bez vody. Orlickou přehradu už se ale podařilo téměř celou napustit. Do jejího plného stavu zbývá několik posledních metrů.