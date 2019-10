Oprava lodního výtahu na Orlíku se prodraží, Povodí Vltavy zaplatí skoro 100 milionů

„Do zakázky na modernizaci lodního výtahu na přehradě Orlík se přihlásila jediná firma, konkrétně společnost Metrostav. Ta splnila veškeré podmínky výběrového řízení,“ uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Státní podnik ale místo plánovaných šedesáti milionů za práce zaplatí 95 milionů korun. „Těch 60 milionů byl odhad dle projektové dokumentace. Podle nás je vyšší částka přijatelná vzhledem k náročnosti celé stavby,“ vysvětlil Roldán. Povodí už tendr vypsalo jednou, ale nakonec ho muselo zrušit pro nezájem firem.

Kolejová dráha bude delší a výtah vyveze těžší lodě

Jedná se o největší modernizaci od 60. let minulého století, odkdy je výtah v provozu. Doposud se na něm prováděly především údržbové práce. Opravami projde kolejová dráha, která bude delší o dvanáct metrů. To umožní využívat výtah i v suchém období.

Zrekonstruuje se také strojní a elektrotechnická část. „Realizace kolejové dráhy včetně sanace betonu má být hotová do dubna příštího roku. Všechny ostatní práce pak mají být hotové do dubna 2022,“ doplnil Roldán. Rekonstrukce bude probíhat vždy od října do dubna tak, aby práce nezasáhly do letní plavební sezony.