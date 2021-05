V Přerově po otevření estakády přibylo kamionů. Frýdkem-Místkem zase bloudí kvůli objížďce

Dopravní značení řidiči nerespektují

Do měsíce by se situace mohla změnit. Průjezd městem bude mít tranzitní doprava definitivně zakázaný. „Chceme do města pustit vozidla nad 12 tun jenom ta, která tvoří dopravní obsluhu. To znamená, že tady mají nakládku, vykládku, nebo sídlo společnosti,“ řekl Navrátil.

S kamiony mají problém i ve Frýdku-Místku. Kvůli nové objížďce bloudí nákladní auta po místních úzkých silnicích. Na křižovatce, na které by měli řidiči odbočit do leva, často porušují pravidla a pokračují rovně. V mnoha případech dojedou až do Lysůvek.

„Některé úseky jsou široké pouze tři metry, takže ten automobil zabral celou šíři. Máme čerstvě udělanou kanalizaci a je tam provizorní cesta, máme strach, že ji auta zničí,“ postěžovala si předsedkyně osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky Alice Ondračková.

Situaci se snažilo řešit vedení města. I přesto, že silnici má na starosti Ředitelství silnic a dálnic. „Požádali jsme o posílení dopravního značení, stáhli jsme dopravní značení blíž k sobě, aby bylo jasné, že kamiony musí pokračovat na objížďku dál doleva,“ řekl náměstek primátora Frýdku-Místku Leonard Varga. Objížďka bude pokračovat kvůli stavebním pracím na obchvatu města až do konce června.