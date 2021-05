České Budějovice chtějí získat církevní pozemky v lokalitě Děkanská pole. Město podalo určovací žalobu

České Budějovice pozemky v lokalitě Děkanská pole získaly v roce 1547 a následně uzavřely smlouvu s právním předchůdcem děkanství, který lokalitu využíval. Z posudku právního oddělení českobudějovického magistrátu vyplývá, že není jasné, zda město pozemky tehdy prodalo nebo jen pronajalo.

V roce 1871 se v pozemkové knize objevil zápis, kdy majitelem Děkanských polí byla církev. Po únoru 1948 zabral lokalitu stát. Město mohlo případný restituční návrh na navrácení uplatnit do března 2013, to ale neudělalo. Získat je chce až teď, odhlasovali to zastupitelé.

Podle náměstka primátora Tomáše Bouzka (TOP 09) šance na úspěch města v soudním sporu o lokalitu ale není příliš velká. „Máme zpracováno podrobné vyjádření našeho právního oddělení a máme také odborné vyjádření Západočeské univerzity. A tím jsou doplněny jen další argumenty pro to, že město nemá žádnou šanci uspět v žalobě určení vlastnictví,“ uvedl Bouzek.

Mohou to být parcely za stamiliony

Naopak podle zastupitele Josefa Špaka (Piráti) má smysl, aby se město pokusilo pozemky získat. „V případě Děkanských polí jsou náklady na právní zastoupení a celý soudní proces vyčísleny odhadem na 100 tisíc až 200 tisíc korun, přičemž pozemky mohou mít hodnotu i ve stovkách milionů korun. Bez ohledu na soudní rozhodnutí má tedy určitě smysl pokusit se tyto pozemky získat, aby mělo město České Budějovice větší možnost rozhodovat o tom, jakým způsobem budou v budoucnosti využity,“ uvedl Špak.

Piráti argumentují znaleckým posudkem Marka Starého z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který připouští možnost, že České Budějovice ve sporu o pozemky mohou uspět. „Ale zásadním problémem tohoto posouzení je fakt, že tam absentuje relevantní právní úprava,“ uvedl Bouzek s odkazem právě na to, že město v minulosti nárok na pozemky neuplatnilo.