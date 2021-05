České Budějovice odeberou čestné občanství Zápotockému a dalším vedoucím představitelům KSČ

Návrh na odebrání čestného občanství předkládali opoziční zastupitelé za Piráty. „Jsme rádi, že tento bod se podařilo projednat a byl schválen. Všechny osoby, u kterých jsme navrhovali odebrání pocty čestného občanství, nesou skutečnou a nemalou míru odpovědnosti za nastolení diktatury, následné více než čtyřicetileté potlačování svobody a demokracie a za státem organizovaný teror počátku padesátých let,“ uvedl zastupitel Jaroslav Hansal (Piráti).

„Z mého pohledu vůbec všechna ta čestná občanství, která byla udělena do roku 1989, nebyla udělena na základě svobodné vůle předchozích zastupitelstev, ale na základě direktivy seshora. Kdyby bylo na mě, odňal bych všechna čestná občanství do roku 1989. I když mohou mít určité pochybnosti u čestných občanství udělených do roku 1948,“ řekl českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO).