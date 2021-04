Zaměstnankyně domova v Tovačově onemocněla jihoafrickou mutací koronaviru i přes očkování

Klienty a zaměstnance Domova pro seniory v Tovačově přijel naočkovat mobilní tým zdravotníků jako první v kraji. I přes to, že měla obě dávky vakcíny za sebou, onemocněla zmutovanou variantou covidu sociální pracovnice zaměstnaná v domově. „Měla pracovní karanténu, ačkoliv byla sama zdravá, nicméně následně se u ní projevily příznaky,“ popsala ředitelka Domova pro seniory Tovačov Lenka Olivová.

Od sociální pracovnice se následně nakazily i dvě klientky, které sdílejí stejný pokoj. Obě se do domova nastěhovaly teprve nedávno a jen jedna z nich byla po první dávce vakcíny. „Naštěstí je to jediné místo poskytování sociální služby, kde se nám vyskytla jihoafrická nebo jakákoliv jiná exotická mutace. Chtěl bych za to poděkovat Armádě ČR za rychlou součinnost, tam došlo k plošnému otestování,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek (SPOJENCI – Koalice pro Olomoucký kraj).

Dvě oddělení, kde se jihoafrická mutace vyskytla, už za sebou mají první kolo PCR testování. Všech čtyřicet klientů i dvacet zaměstnanců bylo negativních. Pokud budou výsledky stejné i po kontrolním testu v polovině dubna, skončí v domově přísná karanténní opatření.

Poprvé se mutace objevila v regionu v únoru

Nákazu se v domově podařilo odhalit díky pravidelnému antigennímu testování. Podle vědce Mariána Hajdúcha se jihoafrická mutace v regionu poprvé objevila už v únoru. Od té doby se nakazily desítky dalších lidí. „K dnešnímu dni, to znamená k úterý 13. dubna, máme v evidenci dvacet pět případů v Olomouckém kraji,“ spočítala mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.

Jihoafrická mutace je stejně jako britská nakažlivější než původní koronavirus. Navíc může snižovat účinnost současných vakcín proti nemoci. „Je schopna prolamovat a obcházet imunitní bariéru, která je navozena očkováním, případně proděláním toho onemocnění,“ vysvětlil ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého Marián Hajdúch.