SeČTeno z Libereckého kraje: Skláři i výrobci bižuterie skomírají. Covid dopadl hlavně na malé firmy

Někteří podnikatelé v kraji naopak dokázali pandemie využít a nyní rostou. Je to případ například turnovské 3D tiskárny, která začala vyrábět průhledné respirátory. Její majitel Peter Knobloch řekl, že tak chtěli reagovat na to, že lidé pod běžnou rouškou a respirátorem ztrácejí identitu.

Kromě sklářství a bižuterie dopadla pandemie i na produkce sportovních či kulturních akcí a na všecho, co souvisí s cestovním ruchem. „Všechny hotely, restaurace nebo taky byznys na lanovkách (lyžařské areály), máme tady Jizerské hory, Krkonoše, to všechno je hodně postižené. Nikdo přesně neví, jak a kdy to skončí a jaké procento firem se z toho vzpamatuje,“ řekl Bauer.

Koronavirová krize nepostihla ani výrobce sirupů, společnost Kitl, jejíž majitel Jan Vokurka se dokonce stal podnikatelem roku Libereckého kraje. „Nás korona z hlediska výroby nepostihla, díky tomu máme 21procentní nárůst v tržbách oproti roku 2019,“ řekl šéf společnosti. Podle něj je těch důvodů hned několik, zmínil například silnou zákaznickou základnu nebo rozšíření portfolia.

„Mmáme sirupy, které lidé používají především doma, takže oni si chtějí doma dopřávat. Máme i výrobky na podporu imunity, tam jsme měli neskutečné nárůsty,“ řekl Vokurka. V neposlední řadě podle něj pomohlo i to, že je firma flexibilní. Výroba se navíc nedávno přestěhovala z Jablonce nad Nisou do areálu Vratislavické kyselky. Díky novým prostorům se tak mohla rozšířit. Firma v Jablonci vyráběla asi milion lahví ročně, na novém místě by to mohl být až desetinásobek.