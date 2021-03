Kameníci renovují zapomenuté pomníčky připomínající tragédii v Javoříčku na konci války

Jeden památníček už kameníci opravili. Rodina Jana Šlusara ho nechala postavit rok po javoříčské tragédii. Stojí u cesty, mezi Javoříčkem a Bouzovem. V místech, kde jejich blízký zemřel, v jeho 26 letech. „Nápisní deska je původní, ta se přečistila. Umyla se od mechu, lišejníku. Přečistilo se písmo, následně se vystříbřilo. A původní sokl, který byl betonový, se rozpadl, ten jsme obkládali žulou,“ řekl kameník.

Ještě o kilometr dál při cestě k Bouzovu zabili němečtí vojáci Josefa Nátra. „Pokud někdo šel v tom obklíčeném okruhu, ze zvědavosti nebo byl v práci v lese, jakmile ho uviděli, střelili,“ popsal amatérský historik Jiří Ženožička.

Náhrobky by měly být opravené zhruba do měsíce. Do data, kdy si budou nejen místní připomínat 76. výročí vypálení obce, o které se občas mluví jako moravských Lidicích.