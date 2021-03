Archeologové našli v rekonstruovaném břeclavském zámku vzácný meč a další předměty

V místech, kde v minulosti v Břeclavi stával hrad, je dnes zámek, který město rekonstruuje. Hrad by dnes měl tisíc let. Archeologové se pokoušejí při svém výzkumu složit jeho historii. Aktuálně pracují ve dvou místnostech. „My se tady postupně prokopáváme jednotlivými úrovněmi do hloubky minulosti. Dostáváme se až do jedenáctého století,“ vysvětlil archeolog Archaia Brno Miroslav Dejmal.

V minulosti v místě hořelo, pro archeology je práce o to obtížnější. „Tohle je vypálená hlína, část té hradby byla dřevěná, ta dřeva se ale nezachovala, tím obrovským žárem se prakticky vypařila, zbývají jedině otisky, ty zkoušíme zdokumentovat,“ popsal technik Ondřej Čmelák.