Nové léky testují v Masarykově onkologickém ústavu v klinických studiích už 50 let

Zhruba před dvěma lety diagnostikovali Gabrielu Cieaslarovi pokročilé nádorové onemocnění. V Masarykově onkologickém ústavu kromě běžné léčby začal dostávat také látku ověřovanou v rámci klinické studie. „Když se dozvíte, že můžete na sobě testovat látku, která vám může pomoci a pokud ne vám, tak jiným lidem, tak to rozhodnutí, jestli do toho jdete, je jasné. Nemáte co ztratit,“ řekl pacient. Studie však mimo jiné zkoumají také riziko nežádoucích účinků.

„Jednalo se o kombinovanou léčbu, z toho část byla standardní chemoterapie s tím, že byla k této léčbě přidána nová molekula, která má zvýšit účinnost té léčby,“ vysvětlila lékařka Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ Beatric Bencsiková.

Nový typ léčiva přestal Cieslar užívat asi před měsícem, dál ale dochází na chemoterapie. „Já dnes jako laik nemohu říct, jestli ten druh léčby nebo konkrétně ta studie byla k něčemu dobrá, ale můžu potvrdit, že můj stav se stabilizoval,“ poznamenal. Výsledky budou vyhodnocovat odborníci. Jestli se do běžné léčby látka zařadí, bude jasné až za několik měsíců.