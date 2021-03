Počet prováděných klinických studií v ČR stagnuje. Je to škoda, prospívají pacientům i vědě

Do klinických hodnocení (neboli klinických studií) se v České republice každoročně zapojí tisíce nových pacientů. Ti tak mohou získat přístup k inovativní léčbě, která by jinak byla dostupná až za několik let. Často se jedná o klinické studie zaměřené na onemocnění, proti nimž zatím účinná léčba neexistuje – jedná se například o některé typy vzácných nemocí.