Požár v Muzeu Kampa nebyl trestným činem. Policie má podezření na zanedbání ochrany

Policisté vyloučili, že by se při loňském požáru pražského Muzea Kampa stal trestný čin. Mají ale podezření na spáchání přestupku, a to zanedbání požární ochrany. České televizi to v pátek řekl policejní mluvčí Jan Daněk. O pokutě rozhodnou pražští hasiči. Podle jejich mluvčího Martina Kavky může dosáhnout několika tisíc korun.