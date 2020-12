Spor o podporu družstevního bydlení je u konce, Marvanová ji v radě na třetí pokus prosadila

Praha by měla podle návrhu radní Marvanové podpořit družstevní bydlení tak, že by prostřednictvím práva stavby poskytla až na 99 let svůj pozemek soukromému partnerovi, kterým by mělo být stavební družstvo, do kterého by vstupovali Pražané hledající bydlení. Družstvo by si na stavbu vzalo dlouhodobý úvěr, po jeho splacení by mohlo odkoupit pozemek. Město za poskytnutí pozemku získá právo na užívání třetiny bytů, kde by bydleli například učitelé nebo hasiči. Plány na podporu družstevního bydlení jsou citlivým tématem nynější pražské koalice. Marvanová s podobnými návrhy přišla na radu již dvakrát, ale koaliční Piráti a Praha sobě je odmítli. Nelíbilo se jim, že by si družstvo mohlo od města koupit pozemek za odhadní cenu bez ohledu na zhodnocení parcely. Magistrát by podle nich měl mít bytovou politiku nastavenou udržitelně, aby bylo možné z peněz získaných prodejem financovat další obdobné projekty. Marvanová se pokusila svůj návrh prosadit i přímo v zastupitelstvu, ale ani tehdy neuspěla.

Nový návrh počítá s tím, že by družstva nad rámec ostatních povinností platila příspěvky do fondu udržitelného bydlení. „Pokud jde o konkrétní čísla, kolik ten příspěvek bude, tak jsme se shodli, že nebudeme stanovovat obecně, ale u konkrétních projektů,“ uvedla Hana Kordová Marvanová. Dodala, že bude záviset i na lokalitě, ale celková úspora za bydlení by se pro družstevníky měla pohybovat kolem 30 procent. Fond by se ale měl plnit hlavně díky plánu na podporu spolkového bydlení, tedy alternativě k družstevnímu bydlení, kdy by pozemky od města dostaly k dispozici občanské spolky obdobné německým Baugruppen. Ke spolkovým domům by bylo možné využít menší pozemky a podmínky by měly být volnější. Oproti družstvům by spolky měly každý rok splácet městu zhruba procento aktuální ceny pozemku. Podle schváleného materiálu to nyní odpovídá částce asi 750 korun měsíčně za byt o rozloze 75 metrů čtverečních. „Takto získané prostředky může město průběžně znovu investovat do zajištění možností pro tvorbu dalších projektů nabízejících dostupné bydlení,“ stojí v dokumentu.