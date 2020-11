Letošní sklizeň řepy zkomplikovalo deštivé počasí. Úroda je zřejmě průměrná, ale horší kvality

Voda stojí na polích i po několika týdnech. Do podmáčené půdy navíc zemědělské stroje často zapadávají, a to znamená i vyšší spotřebu nafty. „Normálně stroje spotřebovávají zhruba 35 litrů na hektar, dnes se pohybujeme kolem 50 litrů na hektar,“ spočítal Valík.

Na výrobu kila cukru bude potřeba řepy víc

Letošní úroda cukrové řepy je podle zemědělců průměrná. Co je horší, je kvalita, především cukernatost. „Normální cukernatost se pohybuje kolem sedmnácti a půl v naší oblasti, letos se pohybuje kolem čtrnácti a půl. Pro srovnání na výrobu kila cukru potřebujeme v normálním roce asi sedm řep, letos to může být až devět,“ srovnal zemědělec.

Cena by se ale podle pěstitelů cukrovky a českých cukrovarů výrazně měnit neměla. Byť by to údajně celému sektoru prospělo. Nehrozí prý ani větší obchodní tlak ze zahraničí.

Ceny cukru už jsou podle pěstitelů několik let nízké

„Předpokládám, že ceny zůstávají zatím stejné, že se mohou měnit možná až po Novém roce. Spotřebitelé si užívají možná už čtvrtý rok skutečně nízkých cen cukru, mám za to, že férová by se mohla pohybovat někde kolem šestnácti korun za kilogram,“ poznamenal místopředseda Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska Jan Kovář.

Cukrovou řepu zpracovává v Česku celkem sedm cukrovarů. Plocha, na které se pěstuje, ale každým rokem klesá. Momentálně je to zhruba šedesát tisíc hektarů. Největší plochy cukrovky jsou v Královéhradeckém, Středočeském a Olomouckém kraji.