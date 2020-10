Obce na Plzeňsku stále čekají na úlevu od kamionů. Klíčová silnice ale bude nejdřív za deset let

Výkupy pozemků, smlouvy o spolupráci s obcemi nebo výběrové řízení na dodavatele. Stát pokračuje s přípravou klíčové rychlostní silnice propojující Plzeňský, Středočeský a Ústecký kraj s Německem. Hotová by měla být za deset let. Obce na trase tak zatím dál čekají na důležité obchvaty a trápí je desítky tisíc aut denně. Některé přitom po nové rychlostní silnici volají už i dvě desítky let.