Ve Valašském Meziříčí se objevil koronavirus mezi bezdomovci. V izolaci nevydrží, bojí se starosta

Covid pozitivní šestašedesátiletý muž bez domova je teď pod zámkem v areálu valašskomeziříčského koupaliště. Ve druhém pokoji je žena, která čeká na výsledek testu. Jídlo a pití jim nosí terénní služba. „Oni jsou v areálu zamknutí. Mohou se volně pohybovat jen po terase, pokoj mají odemčený,“ řekl vedoucí terénní služby Charita Valašské Meziříčí Jaroslav Došek.

„Jsem takový slabý, točí se mi hlava, jsem unavený,“ popsal svůj stav nemocný muž bez domova jménem Zdeněk. V noci na úterý spal ještě v charitní noclehárně. To už mu nebylo dobře. V malých místnostech byl s dalšími pětadvaceti lidmi, včetně personálu.

Charita i město chtějí plošné testování lidí bez domova

„Mělo by dojít k plošnému testování všech uživatelů. Když se s nimi nepotkal tady, tak určitě ráno vyšel do denní místnosti,“ řekl ředitel Charity Valašské Meziříčí Jiří Gavenda.

Pro nemocí silně zasažený region je to další problém. Ve Valašském Meziříčí museli narychlo vymyslet, jak lidi bez domova izolovat a zajistit jim jídlo. Starosta Robert Stržínek (ANO) mluví i o alkoholu: „Řeknu to zcela otevřeně. Raději ho nakoupím a dám, než abych riskoval, že nám budou utíkat.“

Jako nouzové ubytování pro bezdomovce, které by hygienici poslali do karantény, by měla posloužit ubytovna s dvaceti samostatnými pokoji. Sanitka pro plošné testování ale přijede do Valašského Meziříčí nejdřív za týden. Do té doby mohou lidé, kteří měli rizikový kontakt, ale nemají příznaky, chodit dál volně po městě.