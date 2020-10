Otevření nových částí D6 se blíží. Zkušební provoz začne před Vánoci

Stavba na dalších úsecích dálnice D6 spojující Prahu s Karlovými Vary se blíží do finále. Řidiči by se tak měli nejpozději před Vánoci dočkat téměř deseti nových kilometrů. Nová dálnice uleví zejména obyvatelům Řevničova a Krušovic. Na začátku léta 2021 se pak zprovozní navazující obchvat obce Lubenec. Kompletní dálniční spojení mezi hlavním a krajským městem má být do roku 2026.