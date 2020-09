DPP obnovuje tramvajovou trať z Pražského povstání na Pankrác

Pražané se v budoucnu svezou z Pražského povstání na Pankrác tramvají. Dopravní podnik (DPP) v následujících týdnech obnoví trať ulicí Na Pankráci mezi křižovatkami s Na Veselí a Hvězdova. Do provozu se ale dostane až během výluky ve stanici metra C Pankrác při výstavbě přestupní stanice na novou trasu metra D – a kdy přesně to bude, zatím není jasné.