Spíš než bota tlačí jih Moravy pneumatiky. Krajskou potíží je spojení na Vídeň i Svitavy

Brno s Vídní má propojit dálnice D52 a na rakouské straně už je prakticky hotovo; poslední úsek, obchvat Drasenhofenu, dokončili dělníci minulé září. Moravská část potřebného dálničního tahu ale dosud postrádá třiadvacet kilometrů, které by se napojily na stávající úsek mezi Brnem a Pohořelicemi.

Práce dosud komplikují soudní spory a mnohdy úspěšné výhrady spolků či fyzických osob – naposled v červenci šlo o spolek Voda z Tetčic. Ředitelství silnic a dálnic proto už avizovalo, že v říjnu požádá o novou výjimku na ochranu přírody a krajiny, která by jí práci na dálnici umožnila.

Absence tahu z Brna na jih v současnosti významně komplikuje život řadě obyvatel regionu. Bez dálnice totiž hlavní tah vede po mostě přes vodní dílo Nové Mlýny, jenže ten prochází rekonstrukcí, a těžké nákladní vozy tak musí volit objízdné trasy přes malé jihomoravské obce.

„Plánovaná trasa přes Dolní Dunajovice je přetížená, takže si autodopravci našli cestu přes Dolní Věstonice,“ říká věstonická starostka Jaroslava Leichterová. „Do 30. srpna jsme měli uzavřený náš most, kilometrové fronty z obou dvou stran byly běžným jevem.“

Tah na Svitavy a prázdné letiště

Problematické je i dopravní spojení v severní části kraje. Loni krajští zastupitelé rozhodli, že místo dlouho plánované dálnice z Brna do Svitav povede silnice první třídy – tah 43 – a minulý týden končící zastupitelstvo tento projekt zakotvilo do aktualizovaných zásad krajského územního rozvoje.

V Brně by měl vést okolo přehrady po trase takzvané Hitlerovy dálnice, proti se ale staví městské části, které by stavba zasáhla. Silnici naopak vítají obce, ze kterých by měla odvést tranzitní dopravu.