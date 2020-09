Kdo usiluje o hlasy voličů v Jihomoravském kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Levice Odpovídá lídr kandidátky Andrej Bóna. Co se za poslední čtyři roky povedlo? Kraj docela solidně plnil úlohu hospodáře, údržbáře. Povedlo se zachovat funkčnost integrovaného dopravního systému, což je rozhodně jedna z těch lepších věcí, kterou v kraji máme. A také se povedlo zachovat rozsáhlou síť sociálních služeb. Co se naopak za poslední čtyři roky nepovedlo? Kraji chyběla jakákoli vize do budoucna –⁠ nějaká ambiciózní. To se potom dá dosledovat do řady dalších oblastí, především ve snížení rozdílů mezi centry a periferiemi v kraji. To souvisí s tím, že se nerozvíjela nějaká inovativní ekonomická struktura v kraji. Také se nepovedlo upgradovat vzdělávání, alespoň na úrovni středního školství, které je základem pro dobře fungující ekonomiku. Jaké jsou vaše tři priority, se kterými kandidujete?

Naše priority jsou vlastně jednoduché. My chceme, aby obce nebyly jen místem, kam lidé chodí přespat. Ale aby tam mohli žít, trávit volný čas, aby se auty dostali, kamkoli budou potřebovat, a aby měli dostupné všechny zdravotní a sociální služby.

přehrát video Lídr kandidátky - Levice - Andrej Bóna Zdroj: ČT24

Komunistická strana Čech a Moravy Odpovídá lídr kandidátky Stanislav Navrkal. Co se za poslední čtyři roky v kraji povedlo? V kraji se povedla stabilizace zdravotnických zařízení. Zahájily se výstavby nových stanovišť rychlé záchranné služby a pobytového zařízení se speleoterapií v Ostrově u Macochy. A nejvíc mě těší, že se zmodernizovala výuka ve středním odborném školství. Co se naopak nepovedlo? Nepovedlo se schválit a dotáhnout do konce zásady územního rozvoje. Myslíme si, že vyšší tempo by mělo být v budování silnic R43 a R52. A co se nepovedlo, byl předpoklad, že se domluvíme na lepším pronájmu letiště Brno. Jaké jsou vaše tři hlavní priority? Naše tři priority vyplývají z hesla: Nenecháme Jižní Moravu na suchu! To znamená zabývat se zadržením vody v přírodě, dobudovat domovy seniorů Miloslav a Bučovice a v neposlední řadě věnovat finanční prostředky na vývoj, vědu a výzkum. Především v oblasti středního odborného školství.

přehrát video Lídr kandidátky - Komunistická strana Čech a Moravy - Stanislav Navrkal Zdroj: ČT24

Trikolóra hnutí občanů Odpovídá lídr kandidátky Pavel Nezval. Co se za poslední čtyři roky povedlo? Především je potřeba zmínit to, že kraji se podařilo získat certifikát ISO o hospodaření s energií. Dále je to příprava pozemků pro výstavbu výjezdních stanovišť zdravotní záchranné služby –⁠ například ve Veselí nad Moravou. Dále bych zmínil fungující systém integrované dopravy, který považuji za nejlepší v České republice. A jako poslední podpora učňovského školství. Co se podle vás nepodařilo? Je to především stagnující výstavba dálnice na Vídeň. Dále nedořešená situace s pořádáním Grand Prix –⁠ Velké ceny motocyklů v Brně. A dále je to vliv politických neziskovek ve školství. Jaké jsou vaše tři priority? Nejprve bychom chtěli zpracovat právní analýzu, co brání dokončení výstavby dálnice na Vídeň. Dále bychom chtěli restruktualizovat spolek pro pořádání Grand Prix tak, aby v něm stát převzal odpovědnost. A jako poslední vypracujeme postup, kterým se pokusíme zabránit vlivu politických neziskovek ve školství.

přehrát video Lídr kandidátky - Trikolóra hnutí občanů - Pavel Nezval Zdroj: ČT24

Demokratická strana zelených –⁠ ZA PRÁVA ZVÍŘAT Odpovídá lídr kandidátky Martina Nováková. Co se podle vás za poslední čtyři roky v kraji povedlo? Povedl se zákaz kožešinových farem a čipování pejsků. Co se nepovedlo? Čipování pejsků se sice povedlo, nicméně se nepovedla legislativa. To znamená: máme pejska, kterého nenačteme, protože policie ani úřady, tedy obce, starostové, nemají čtečky. Takže pejska jakoby nemáme, i když je čipován. Pak se nepovedl zákaz norování, nepovedlo se snížit ohňostroje. Myslím si, že tím značně škodíme životnímu prostředí. Pak se také nepovedlo to, že jsme jako ochranáři žádali zákaz klecových chovů slepiček. To také neprošlo. Jaké jsou vaše tři priority, se kterými kandidujete? Ve velkém rozsahu chceme zamezit, vymýtit a totálně zničit množírny. To se týká koček, pejsků. Má druhá priorita je, abychom opravdu ty ohňostroje snížili úplně na minimum. A třetí prioritou je, abychom chránili životní prostředí pro děti a budoucí generace.

přehrát video Lídr kandidátky - Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT - Martina Nováková Zdroj: ČT24

Zdraví Sport Prosperita Odpovídá lídr kandidátky Petr Svoboda. Co se za poslední čtyři roky povedlo? Musím říct, že na nic zásadního jsem nepřišel. Obávám se, že vedení kraje se řídí postupem: Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Co se naopak nepovedlo? Z těch zásadních věcí, jako je dálnice na Vídeň, silnice na Svitavy, rozhodnutí o opravě nádraží, zimní stadiony, fotbalový stadion, atletický stadion. Nic z toho se za celé čtyři roky nepohlo ani o píď. I když chápu, že část těch záležitostí nejsou jen záležitosti kraje, tak tedy spokojen nejsem. Jaké jsou vaše tři hlavní priorty? Naše priority jsou už v názvu hnutí –⁠ zdraví, sport a prosperita. Všichni jsme bývalí sportovci, ale to zdraví je přece jen na prvním místě, takže zde je naším hlavním cílem, abychom odstranili zcela amatérsky řízené zdravotnictví. Ať už je to na centrální úrovni, kde už je to takřka směšné, co tam předvádí, nebo na úrovni ředitelů krajských nemocnic, kde ze sedmi krajských lůžkových nemocnic je šest řízeno amatéry. Budeme požadovat, aby to řízení přešlo do rukou profesionálů, tedy lékařů s alespoň desetiletou praxí, a to i na úrovni ministerské.

přehrát video Lídr kandidátky - Zdraví Sport Prosperita - Petr Svoboda Zdroj: ČT24

ROZUMNÍ –⁠ Petr Hannig –⁠ za spravedlnost a životní jistoty Odpovídá lídr kandidátky Jan Šalamoun. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Povedlo se zvýšit mzdy a důchody. Povedlo se přispět na hromadnou dopravu, pro dopravce, na zlevnění jízdného pro děti, žáky, důchodce a podobně. Podařilo se podpořit turistický ruch dotacemi na slevové vouchery a turistické karty. Co si myslíte, že se za ty čtyři roky nepovedlo? Nepovedlo se zastavit růst inflace a spotřebních cen, čímž se i při růstu důchodů a mezd snižuje kupní síla obyvatelstva a inflace znehodnocuje jejich úspory. Jaké jsou vaše tři hlavní priority, se kterými kandidujete? Hlavní priority jsou finance, zdravotnictví a školství. Ve financích je to především uplatňování zdravého rozumu při hospodaření s financemi a důsledná kontrola. Ve školství je to podpora učňovského školství a technických oborů. Pro zajištění kvalifikovaných odborníků pro podnikání, výrobu a služby. Ve zdravotnictví je to především zajištění podmínek pro lékaře, zubaře a zdravotnický personál, tak aby byla obsazena všechna zdravotnická střediska. Závěrem bych chtěl občany požádat, aby volili ROZUMNÉ, volili číslo 82.

přehrát video Lídr kandidátky - ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty - Jan Šalamoun Zdroj: ČT24