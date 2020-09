Začaly platit přísnější podmínky pro vjezd do centra Brna. Vzniklo sedm nových zón

Brněnský magistrát zpřísnil podmínky vjezdu do centra. Řidiči už nemohou využít krátkodobé návštěvnické oprávnění a do centra vjedou autem pouze lidé, kteří tam trvale bydlí nebo podnikají. Centrum je nově rozdělené na sedm zón. Řidiči dostanou povolení pro vjezd jen do jedné z nich. Změny mají zlepšit situaci chodců.