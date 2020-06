Konec proplétání chodců mezi auty v centru Brna. V pěší zóně bude nová regulace

Povolení, která měla končit v dubnu, magistrát prodloužil do konce srpna. Kvůli koronaviru, který znovu oddálil zavedení nového systému.

„Ulice kolem centrálního náměstí se rozdělí na celkem sedm oblastí. Snahou je, aby řidič do jedné oblasti vjel a zase vyjel a neměl možnost projíždět náměstím,“ vysvětluje radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl (ODS). Kontrolovat by to měly kamery, které vedení města chtělo zprovoznit už před dvěma lety.