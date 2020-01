Brno změní režim dopravy v centru. Auta se tam dostanou až od devíti večer

Brno od pondělí změní časy pro vysunutí sloupků, které omezují vjezd do historického středu města. Chce tak podpořit regulaci pohybu vozidel v centrální části města. Sloupky jsou nyní nahoře v časech od 9:00 do 18:00, nově budou vysunuté od 10:30 do 21:00. Další opatření město připravuje ve druhém letošním čtvrtletí.