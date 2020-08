Klenot z temných časů přetrval. Parník Vltava vyplul za okupace, na řece je i po 80 letech

Šlo o dva mimořádně velké parníky, nazývané salonní, dodané roku 1938 a dva linkové parníky, tedy Vltavu a Labe. Zmíněné lodě – tedy dvanáct rekonstruovaných a nových parníků a šest motorových lodí – pluly několikrát denně z Prahy do Štěchovic s přípojem Davle–Pikovice, ale i po proudu do Roztok, případně i do Mělníka. Po válce, kdy pražské paroplavbě připadlo také několik kořistních saských parníků, provozovala i plavbu na Labi mezi Roudnicí a Hřenskem.

Rekonstrukce bez vyhlídky

Třetí vrchol přišel po válce. Vzestup zájmu o výlety na jih od Prahy vyvrcholil v 50. a 60. letech. Od roku 1955 pluly parníky až do Třebenic – a pluly plné. Tehdy se někdejší paroplavební společnost – v té době organizačně plně začleněná do Československé plavby labské a od roku 1961 převedená pod pražský dopravní podnik jako organizační složka DP-Osobní lodní doprava (DP-OLD) – začala zbavovat svého symbolu, tedy kolesových parníků. Ty nejstarší šly do šrotu, respektive se z nich stávaly plovoucí klubovny a podobně. Místo nich se na Vltavě začaly množit motorové lodě.