Čepice a cigaretové papírky. Historici našli na Cejlu předměty, které patřily vězňům za protektorátu

Hnědá čepice z hrubého režného plátna mohla patřit některému z vězňů, který byl v jedné z tmavých spodních cel zavřený koncem 2. světové války. „Zajímavé je, že ta čepice je velice promaštěná, od šmíru a od oleje. V určitých historických pramenech jsou doklady o tom, že tu mohla být i zámečnická dílna, tedy kromě korekcí se zde i pracovalo. Můžeme se domnívat, že ten člověk tu pracoval a takto ji znečistil,“ vysvětlil nálezce čepice historik Jiří Skoupý.

Kromě čepice objevili historici při průzkumu nápisů vyrytých do zdí a na dveře samovazeb i cigaretové papírky a také původní mýdla, pravděpodobně z 50. let. „Tento objekt nebyl podroben většímu výzkumu toho, co se zde nachází, to věznici teprve čeká,“ řekl druhý z nálezců, historik Michal Doležel.

Cigaretové papírky, čepice a mýdlo z protektorátní doby – unikátní nálezy, které se podařilo objevit v bývalé věznici na brněnském Cejlu. Předměty společně našli historikové Jiří Skoupý a Michal Doležel při průzkumu nápisů, které jsou vyryty na stěnách v tzv. samovazbách. pic.twitter.com/65MZT6WKuX — Helena Ondřejová (@Ondrejova_CT) July 29, 2020

Krev na zdech cely

Před časem objevili historici v jedné z místností bývalé věznice na stěnách stopy lidské krve. Podle nich mohla krev patřit vězňovi nebo vězňům, kteří areálem prošli v 50. letech. To, že jde o lidskou krev, potvrdili forenzní antropologové z Masarykovy univerzity.