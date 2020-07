Krev na stěnách bývalé věznice na Cejlu může být stopou výslechů vězňů z 50. let

Gestapo by stopy zahladilo, míní historik

Že by krev pocházela dokonce už z doby 2. světové války, historici nevylučují, nepřijde jim to ale příliš pravděpodobné. Nacisté by podle nich důkazy o násilí na vězních nejspíš zničili. „Já si to vysvětluju tím, že když v roce 1956 odsud odcházeli bachaři do nové věznice v Brně-Bohunicích, tak tu nechali nacákáno. Režim v té době byl hodně tvrdý, tak nikoho nenapadlo, že by to mohlo vadit,“ domnívá se historik Pavel Paleček.