Technické muzeum hledá pamětníky textilní výroby v Brně. Jejich příběhy budou součástí prohlídek města

Jedním z nich je Jan Hošek. Profese soukeníka je se jmény jeho předků spojena už od 18. století. Za první republiky jeho dědeček založil v Brně vlnařský podnik, měl až sto dvacet zaměstnanců. Firma za druhé světové války přežila i bombardování. „Fabrika se opravila, nakoupily se nové stroje. A v únoru 1948 nám to všecko sebrali. Našim zbyly akorát dluhy, protože po válce koupili nové stroje. Museli je zaplatit, i když neměli z čeho,“ popsal Jan Hošek.

Jeho otec ještě nějakou dobu v textilce pracoval, pak si musel najít jiné zaměstnání. V oboru zůstal i Jan, a to jako zaměstnanec v Mosilaně. V oboru dnes už ale nepracuje, přesto si vzal do života dědečkovu radu, pronesenou, když o všechno přišel. „Ber věci tak, jak jsou, prostě máš zdravé ruce, musíš se uživit a nelamentuj nad něčím, co se nedá změnit,“ řekl.