Praha uvažuje o velkém zdražení jízdného v MHD. Roční kupon by stál pět a půl tisíce

Změnit by se to mohlo v souvislosti s koronavirovou pandemií. Dopravní podnik se potýká s výpadkem příjmů, mimo jiné mu chybí peníze, které obvykle platí za jízdenky turisté. Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr přinesl na jednání rady a odborů dopravního podniku několik návrhů, jak situaci zlepšit, zásadní ale zřejmě bude růst jízdného v čele se zdražením roční předplatní jízdenky více než o polovinu. Sám Scheinherr o svých plánech mnoho neprozradil. „Předpokládáme, že to ve finále bude kombinace různých opatření,“ řekl E15 bez bližších informací.

Předseda odborů dopravního podniku Luboš Olejár se však konkrétně zmínil o tom, že „cena roční jízdenky by se měla vrátit na zhruba 5,5 tisíce“. Radní Hana Marvanová potom připustila, že Scheinherr přinesl návrhy na zvýšení cen téměř všech tarifů jízdného. Podle Olejára by chtěl náměstek ceny v MHD zvýšit ještě v průběhu léta, pokud pro to sežene podporu.

Řada cestujících jezdí zdarma, další se slevou

Po Praze se nyní cestuje za 24 či 32 korun za jednu cestu, případně za 3650 korun za rok. Čtvrtletní a pětiměsíční (tedy nikoli půlroční) předplatní jízdné stojí podstatně více než příslušný zlomek ceny celoroční jízdenky – vychází na 1480, respektive 2450 korun. Jednodenní jízdenka stojí 110 korun. Řada cestujících má ovšem nárok na slevu. Za krátkodobé jízdenky platí děti do 15 let a senioři nad 60 let polovinu, za předplatní jízdné dá mládež do 18 let, studenti do 26 let a senioři od 60 let přibližně čtvrtinu a za celoroční jízdenku třetinu plného jízdného.

Zdarma cestují v MHD všechny děti do 6 let a senioři nad 70 let a cestující s průkazem ZTP. Po pořízení průkazky ale mají nárok na nulové jízdné i děti do 15 let, senioři nad 65 let a také jedna osoba doprovázející dítě mladší tří let.