K soudu míří první žaloby, které nesouhlasí s těžbou štěrkopísku na Hodonínsku

Báňský úřad loni stanovil dobývací prostor a zamítl námitky obcí i kraje. Firma České štěrkopísky si tak může podat žádost o samotnou těžbu, kterou báňský úřad znovu posoudí.

„Žalobu jsem odeslala soudu. Máme tři hlavní pilíře. Jeden spočívá v tom, že stanovisko EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) je z roku 2015. Je tam odstup a nepřihlíží se k vývoji v čase a ke klimatickým změnám,“ řekla advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Ta zastupuje Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou a Vlkoš, desítky dalších obcí žalobu podporují.

Podle Hamplové také báňský úřad bagatelizuje rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. „Říká, že to není souhlas k těžbě. Stanovení prostoru je ale to samé, jako když se v územním plánu stanoví místo pro rodinné domy, takže mají všichni právo očekávat, že tam vzniknou. Nikdo neřekne, že domy nevzniknou, to by stát musel doplatit náhradu škody,“ uvedla.