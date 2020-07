Stavba dálnice D48 odřízla některé majitele od pozemků. Město Příbor i silničáři krčí rameny

Manželé Jurečkovi řeší situaci už tři roky. Na svůj pozemek musí chodit v posledních měsících přes staveniště rekonstruované dálnice D48. „Na tom poli jsme mívali brambory. Ještě vloni jsme tam nechali navézt hnůj. Od srpna je to uzavřené a už se tam nedostaneme,“ popsal Josef Jurečka.

V místě býval sjezd ze silnice 48, který silničáři zrušili. „Teď máme jezdit přes dva potoky a ještě přes soukromé pozemky,“ dodává Jaromíra Jurečková.

Projektant vycházel z toho, že k pozemkům vede obecní komunikace, a tu navrhl propojit s ostatními komunikacemi. „S většinou vlastníků soukromých pozemků se Ředitelství silnic a dálnic dohodlo a cesty upravilo tak, aby byly sjízdné. Nicméně s jedním vlastníkem k dohodě nedošlo,“ vysvětlil vedoucí odboru investic a správy majetku Městského úřadu Příbor Jaroslav Šimíček.

Jezdit přes pozemky jiných je problém

Silnice v některých úsecích připomínají spíš polní cestu. „Je to úplné bahniště. Jak teď prší, je to katastrofa,“ stěžuje si Jurečková. „Udělali jsme vše pro to, aby dotyčný, který vlastní pozemek, na němž je příjezdová komunikace, komunikaci upravil. Bohužel z jeho strany není vůle. Bohužel nemůžeme nic víc udělat,“ konstatuje starosta Příboru Jan Malík (Příbor je náš domov).

Majitel pozemku se k situaci odmítá vyjadřovat. Jurečkovi tak požadovali, aby byl alespoň vytvořen sjezd z blízké větve dálniční křižovatky, to ale není podle silničářů možné. „U této stavby bylo nezbytné splnit podmínky stanovené českými technickými normami s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Majitelé polí tak budou muset vydržet do října, kdy bude rekonstrukce dálnice dokončená.