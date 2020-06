Tipy na výlety i zajímavosti o nalezištích. Archeologové spustili informační systém

Všechny důležité informace o výzkumech je možné nalézt na jednom místě v archeologickém digitálním informačním systému. Platforma souhrnně zpracovává a zpřístupňuje výsledky terénních výzkumů i další informace o archeologických lokalitách a dává je k dispozici veřejnosti. „Je to vlastně taková platforma, na které se sdružují všechny digitální zdroje a nástroje, které souvisí s archeologií,“ řekla vedoucí archivu Archeologického ústavu Brno Olga Lečbychová.

Do systému se vkládají nejen nové zprávy, ale všechny, které se do archivu ukládaly posledních sto let. Zdigitalizovat je trvalo čtyři roky. Jen v Brně je přes dvě stě tisíc záznamů. Díky systému už odborníci nemusejí všechno pracně vyhledávat. „Veškeré informace jsou provázané. U jednoho projektu, jedné archeologické akce, jsou všechny dokumenty, fotografie, expertní posudky, plány,“ vyjmenovala Lečbychová.